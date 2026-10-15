El FMI cree que la Argentina cancelará su deuda antes de 2034: “Aprendieron la lección”

La posibilidad de que Argentina salde antes de tiempo su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los temas que surgieron durante un encuentro sobre la economía mundial en Tailandia. Allí, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, comparó al país con Grecia y afirmó: “Serán como Grecia, pagarán por adelantado”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presente en el panel, coincidió con esa perspectiva y contestó: “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”. Los compromisos actuales con el Fondo tienen vencimiento original en 2034.

Georgieva destacó el ajuste de las cuentas públicas como una de las lecciones que comparten ambos países.

Fuente: Nexofin