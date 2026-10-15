La hija de Roña Castro reveló cómo fueron sus últimos minutos: “Le empezó a doler el pecho”

La muerte de Jorge “Roña” Castro generó conmoción en el mundo del boxeo argentino. El excampeón mundial falleció a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón, mientras compartía una salida con su hija Quimey y la madre de la joven.

En diálogo con TN, su hija reconstruyó los momentos previos a la muerte del exboxeador y explicó cómo comenzó a sentirse mal. Según relató, el hombre manifestó un dolor en el pecho poco antes de que la situación se agravara.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, sostuvo Quimey. Además, señaló que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

Quimey recordó que los tres habían salido juntos, como solían hacerlo. Aunque sus padres estaban separados desde hacía 15 años, mantenían una relación de amistad y continuaban compartiendo encuentros familiares.

La joven contó que todo transcurría con normalidad hasta que su padre se levantó para ir al baño. Cuando regresó, le manifestó que sentía una molestia en el pecho.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, relató.

Después de ese intercambio, la familia pidió ayuda al personal de seguridad del establecimiento. Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, los intentos por reanimarlo no dieron resultado. “Fue todo de repente. Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más”, explicó Quimey.

Según su testimonio, el exboxeador no llegó a ser trasladado a un hospital después de la descompensación.

En medio del dolor por la pérdida, Quimey también expresó cómo le gustaría que el público recordara a su padre. Más allá de su carrera deportiva y de su reconocimiento popular, destacó su forma de ser y la manera en que enfrentaba los problemas.

“Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, afirmó.

Las palabras de la joven estuvieron centradas en el recuerdo personal y familiar del excampeón mundial, cuya trayectoria dejó una huella en el boxeo argentino.

De qué murió Jorge “Roña” Castro

Castro se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón cuando sufrió la descompensación. De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, el encargado del establecimiento alertó sobre lo ocurrido y un equipo médico llegó minutos después, pero constató su fallecimiento en el lugar.

Según el parte policial, el exboxeador padecía diabetes y tenía un nivel bajo de insulina. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.