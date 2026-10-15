Vuelven a caer las acciones argentinas y el riesgo país alcanza los 623 puntos básicos

En una jornada más que negativa para los activos argentinos en Wall Street, las acciones y bonos pierdes hasta un 1% en el inicio de la ronda del jueves 15 de octubre.

De hecho, los bonos soberanos en dólares de la Argentina, Bonares y Globales, caen un 2,2% en promedio. Mientras que las acciones y ADR de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York también operan con bajas.

Encabezadas por Bioceres, con una ciada del 3%; e YPF con bajas de hasta el 2,2%. Del lado ganador, en cambio se destaca el rebote de Globant (+6%).

Fuente: Nexofin