Copa Libertadores: Estudiantes empató con Flamengo y definirá la serie en Brasil

Hubo noche de Copa Libertadores en UNO. Sin la presencia de Marcos Rojo, Estudiantes de La Plata empató sin goles ante Flamengo por la ida de las semifinales. Pese a la gran muestra de actitud del equipo de Alexander Medina, la imprecisión en los metros finales le impidió sacar ventaja y lo obligará a definir la serie en Brasil.

El Pincha venía de eliminar a Corinthians en los cuartos de final, en una serie que dejó recuerdos imborrables. El Mengao, por su parte, había conseguido su clasificación tras dejar en el camino a Independiente del Valle.

El desarrollo del partido

Después de un recibimiento a la altura de la instancia en disputa, comenzó un partido en el que muchos podían esperar un planteo defensivo por parte del Cacique Medina. Sin embargo, el conjunto platense estuvo lejos de eso durante los primeros 45 minutos. Supo esperar y buscar el momento justo para golpear al equipo brasileño. Tal es así que generó numerosas situaciones de peligro a través del juego aéreo.

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Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales le impidió capitalizar esas oportunidades y la primera mitad terminó sin grandes emociones.

El complemento fue más de lo mismo, con un equipo argentino que se mostró firme en los duelos y apostó a quebrar el cero mediante centros punzantes al área rival.

Pese a los ingresos de Joaquín Correa y Edwuin Cetré, los locales no pudieron doblegar al arquero Agustín Rossi y todo se definirá en territorio brasileño.

¿Cuándo es la vuelta entre Estudiantes y Flamengo?

El partido definitorio se disputará el próximo jueves 22 de octubre en el estadio Maracaná. Si consigue la clasificación, el Pincha volverá a disputar una final de la Copa Libertadores después de más de 17 años.