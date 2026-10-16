EN VIVO: Boca se lo da vuelta a Talleres en la Bombonera por el Torneo Clausura

Otra presentación de Boca Juniors en la semana, en donde intentará levantar cabeza y en cierto punto, dejar atrás la dolorosa derrota ante Vasco Da Gama en el primer chico de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Desde las 21.30 horas recibe en La Bombonera a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, partido correspondiente a la Zona A del campeonato. Luis Lobo Medina será el árbitro del cotejo que se podrá ver por la pantalla de TNT Sports Premium.

El Vasco Arruabarrena ya había anticipado en conferencia de prensa que pondría lo mejor para este partido y no se verá esta noche una rotación masiva, a pesar de la revancha del próximo martes en Río de Janeiro en el plano internacional.

Rodrigo Battaglia volverá a ser titular en Boca a casi un año (313 días) de su última aparición, en la derrota 1-0 ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. En el medio, fue operado de una tendinopatía del tendón de áquiles.

Cómo llega la T

Una campaña pobrísima para uno de los equipos del interior que acostumbró en los últimos a pelear arriba. Tras el periplo de Jorge Sampaoli, llegó Omar de Felippe, pero la cosa no cambió mucho.

Viene de volver a perder el clásico cordobés ante Belgrano y en la última fecha empató sin goles ante Independiente. Su última visita a la Bombonera fue en noviembre del año pasado: fue triunfo de Boca 2-0 con doblete de Miguel Merentiel.

Posibles formaciones

Boca: Alvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.