Sturzenegger cruzó a Kicillof por la suba de la VTV en Provincia: “Para recordar el año que viene cuando votes”

Federico Sturzenegger salió al cruce del gobierno de la provincia de Buenos Aires luego de que comenzara a regir un nuevo aumento en el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó la decisión de la administración de Axel Kicillof de no adherir a los cambios impulsados por el Gobierno nacional para modificar el sistema de controles técnicos de los vehículos.

El funcionario nacional apuntó directamente contra la gestión bonaerense a través de su cuenta de X y vinculó el incremento con la negativa de la Provincia a implementar el esquema de descentralización promovido por la Nación.

“Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, escribió el funcionario.

La referencia del ministro se produjo después de que el Gobierno bonaerense autorizara una suba del 17,6% en la tarifa de la VTV. El nuevo cuadro comenzó a aplicarse el 15 de octubre en las plantas habilitadas de la provincia.

Fuente: Nexofin