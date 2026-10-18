Las ventas por el Día de la Madre retrocedieron un 1,4% interanual

Las ventas por el Día de la Madre 2026 no lograron manifestar un repunte en el consumo. Los comercios minoristas pyme experimentaron una caída interanual del 1,4%, y el ticket promedio de consumo se situó en los $63.197.

De los seis rubros revelados por la Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME), solo dos experimentaron mejorías respecto al año pasado.

Con el resultado de 2026 se acumulan cinco años consecutivos de caídas en el consumo para esta fecha, el cual se acota a presupuestos familiares estrictos, según Ambito.com.

Fuente: Nexofin