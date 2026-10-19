Donald Trump pidió eliminar el comité de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Mientas el gobierno de Javier Milei, insiste en mostrar un compromiso con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ante Reino Unido, que busca acelerar la explotación de los recursos naturales en la región, una maniobra de los Estados Unidos podría perjudicar el accionar de Argentina.

Es que el presidente Donald Trump, a través de su representante en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó que se elimine el Comité Especial de Descolonización, por considerarlo un “despilfarro” e dinero.

Según la representante del gobierno republicano, durante una reunión de la Cuarta Comisión en Asamblea General, calificó al comité que se ocupa de asuntos políticos especiales y de descolonización como un “desperdicio de tiempo y recursos de la ONU”.

Fuente: Nexofin