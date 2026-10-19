Lo suspendieron por 20 años tras comprobar que arregló partidos: “No sé qué hacer”

Quentin Folliot, tenista francés que llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP, recibió una histórica sanción después de que una investigación confirmara su participación en maniobras fraudulentas. El jugador fue inhabilitado durante 20 años por arreglar encuentros, intentar involucrar a otros deportistas y obstaculizar el proceso. Tras conocerse el castigo, rompió el silencio y describió el impacto que tuvo la decisión en su vida.

La confesión de Quentin Folliot

En una entrevista con un diario francés, el tenista reconoció las dificultades que atraviesa después de quedar apartado de la actividad profesional. “En toda mi vida solo conocí el tenis. Dejé la escuela bastante joven. No sé qué hacer”, expresó al referirse a su futuro fuera de las canchas.

Luego, describió las consecuencias personales de la medida con una frase contundente: “Es una muerte deportiva, una muerte social. De un día para otro, no queda más que el vacío”.

Folliot también contó que los primeros acercamientos para involucrarlo en los amaños ocurrieron cuando todavía era menor de edad. “La primera vez que se acercaron a mí debía tener 16 o 17 años”, recordó. Además, denunció que recibió amenazas vinculadas con los resultados de los partidos: “Si no perdés este partido, vas a ver lo que te vamos a hacer”.

El testimonio de Quentin Folliot (ex-nº 488) suspendido 20 años de toda actividad relacionada con el tenis por haber participado en una red de partidos amañados.🎙️💰 🎥 @le_Parisien https://t.co/AWbe1B0xEd — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 17, 2026

El motivo de la histórica suspensión

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis determinó que Folliot participó en maniobras fraudulentas entre 2022 y 2024. La investigación incluyó conversaciones telefónicas y mensajes de Telegram, además de movimientos de dinero relacionados con las operaciones.

Según la resolución, el francés ofreció 22.500 dólares a Lucas Bouquet para que perdiera un encuentro y también propuso pagos a Luc Fomba. Asimismo, se detectó una transferencia de 10.000 dólares a una cuenta de criptomonedas vinculada con él.

La sanción inicial de 15 años se amplió a 20 por la gravedad de las infracciones, la participación de otros jugadores y la obstrucción de la investigación. También recibió una multa de 70.000 dólares y deberá devolver otros 44.624,40. Así, su inhabilitación se extenderá hasta mayo de 2044.