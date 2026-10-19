Otro futbolista en duda para la Selección Argentina: se confirmó la lesión del “Cuti” Romero

Fue una semana para el olvido para los futbolistas argentinos que militan las distintas ligas europeas. Un saldo negativo para Lionel Scaloni y la Selección Argentina que dejó a tres futbolistas lesionados y condicionados para la próxima Fecha FIFA.

El historial comenzó con la lesión que sufrió Lautaro Martínez en el Inter de Milán tras la derrota ante el Brujas por la Champions League. Siguió con el brutal choque que sufrió el “Dibu” Martínez en la Premier League (estará 45 días afuera de las canchas) y terminó con la lesión del “Cuti” Romero en el Atlético de Madrid.

El defensor central salió del partido en la victoria del Colchonero con la partipación de Julián Álvarez en el gol. A primera hora de este lunes, el club español informó que Romero sufrió una distensión en el aductor, no jugará por Champions League esta semana y volvería a fin de mes.

Los próximos amistosos de la Albiceleste, Uruguay 13 de noviembre y Costa Rica el 16, podrían llegar a jugarse sin la nueva camada de capitanes tras la era post Lionel Messi.

Cabe recordar que Scaloni comunicó que el nuevo capitán del equipo sería Romero tras el retiro del rosarino, siendo el delantero del Inter y el experimentado arquero sus predecesores. De acá al nueve noviembre habrá que estar atento a las señales del DT, quien anunciará su renovación en el mando.