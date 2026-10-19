Tras su escandalosa salida de la quinta de Olivos, María Belén Agudiez asumió en el Correo Argentino

La exsubsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, fue designada en el Correo Argentino tras su salida del Gobierno. La exfuncionaria del entorno cercano de Karina Milei asumió un rol administrativo en el área de comunicación del organismo público.

El desplazamiento de la excolaboradora ocurrió días después del desplazamiento de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, como intendente de la residencia de Olivos. La administración de la quinta presidencial pasó a manos de la Casa Militar debido a presuntas irregularidades e ineficiencias internas.

Frente a las acusaciones judiciales presentadas por la diputada Marcela Pagano sobre presuntas compras irregulares, fuentes oficiales respaldaron a la exfuncionaria. Al defender su trayectoria en el área ejecutiva, desde la Casa Rosada afirmaron que “en ningún momento cometió un error”.

Las autoridades descartaron que la exfiscalizadora haya participado en filtraciones de información o maniobras sospechosas dentro del predio oficial. A su vez, voceros del entorno presidencial remarcaron a La Nación que “nunca dejó de ser una persona importante” para la gestión.

Fuente: Nexofin