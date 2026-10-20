El riesgo país se acerca a los 700 puntos y las acciones argentinas repuntan en Wall Street

En otra jornada de inestabilidad para la Argentina en los mercados internacionales, el riesgo país sigue escalando y llegó a superar los 710 puntos básicos. A mediados de la rueda se estabilizó en 684 unidades.

La medición en cuanto al riesgo inversor que hace el JP Morgan mantiene sus niveles más altos del año y pone en riesgo la estabilidad financiera de la gestión de Javier Milei.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, mantienen tendencias mixtas. Si bien las principales mejoran, como Galicia (+3,9%), Supervielle (+3,2%) y Transportadora de gas del sur (+2,8%).

Fuente: Nexofin