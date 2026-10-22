Revés en River: Pablo Longoria podría irse en diciembre

River no ha tenido un buen año y su situación actual lo demuestra: se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual. Por ello, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo tendría decidido tomar medidas severas de cara a 2027. Una de ellas podría ser la salida de Pablo Longoria como director deportivo, apenas unos meses después de su llegada a la institución.

El Millonario se encuentra a la espera del clásico ante Racing del próximo domingo, que será clave para llegar en buena forma al Superclásico del 1 de noviembre.

Longoria, en duda en River

El español llegó al conjunto de Núñez con un amplio currículum en el fútbol europeo, en el que se destacan sus años como presidente del Olympique de Marsella. Por esa razón, muchos hinchas consideraron que su contratación representaba un verdadero salto de calidad en materia de dirección deportiva.

Sin embargo, después de un mercado de pases en el que River gastó 70 millones de dólares en nueve refuerzos, la situación deportiva no ha hecho más que empeorar. Por esa razón, puertas adentro de la institución no garantizan la continuidad de Longoria de cara al próximo año. La misma incertidumbre rodea a Domingo Catoira, su asistente.

De concretarse su salida, significaría un duro golpe para la dirigencia del Millonario, que realizó una fuerte apuesta para incorporarlo desde el fútbol europeo.

El mercado de pases de Longoria

En la última ventana de transferencias, la primera con el español al frente de la gestión deportiva, River se reforzó con nombres de la talla de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada y Tobías Andrada.

Sin embargo, también llegaron jugadores que, por el momento, han generado dudas y cuestionamientos sobre los motivos de sus incorporaciones, como Mauro Arambarri y Rafael Santos Borré.