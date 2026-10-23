Boca apuesta por los titulares ante Independiente y no apela a la rotación con la mira en River

Boca mantiene su objetivo de pelear por todos los frentes y Rodolfo Arruabarrena no tiene previsto realizar una rotación masiva. A pesar de la seguidilla de encuentros y de la cercanía del Superclásico, el entrenador pondría a sus principales figuras para visitar a Independiente este domingo, desde las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

La decisión se explica, en gran parte, por la importancia de la tabla anual. El Xeneize acumula 54 puntos y comparte la cima con Argentinos Juniors, al que supera por diferencia de gol, mientras que Rosario Central se ubica tercero con 53 unidades. La lucha por los primeros puestos es muy pareja y resulta determinante tanto para la pelea por el título como para la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con tres jornadas por disputar, Boca sabe que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible para no depender de otros resultados. La diferencia entre los principales aspirantes es mínima ya que nueve equipos están separados por apenas seis unidades. En ese contexto, dejar puntos en el camino frente al Rojo podría complicar sus aspiraciones de terminar en lo más alto de la clasificación acumulada.

Otro aspecto que influye en la postura del cuerpo técnico es la condición física de los futbolistas. Después del encuentro del martes frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el plantel terminó en buenas condiciones y quedó preparado para afrontar el clásico de Avellaneda. Además, el calendario le dará al equipo varios días de descanso antes de recibir a River en La Bombonera, el próximo gran desafío del semestre.

Si bien el Superclásico ya aparece en el horizonte, Arruabarrena pretende que sus dirigidos mantengan la concentración en el compromiso inmediato. Tras la victoria internacional, el técnico dejó un mensaje claro al remarcar que “todavía no ganamos nada”. Por eso, Boca buscará imponerse ante Independiente, sostener su lugar de privilegio en la tabla anual y llegar fortalecido al duelo con River.