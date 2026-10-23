Viernes, 23 de octubre 2026

Chapadmalal cambia de rumbo: el Gobierno definió cuál será el nuevo destino de sus históricos hoteles

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El Gobierno nacional abrió un concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, cerrado desde principios de 2025.

Los tres restantes serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata para actividades académicas, investigación y alojamiento estudiantil.

La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), recibirá ofertas hasta el 27 de noviembre.

Los interesados podrán presentarse por hotel o por el conjunto. Las concesiones tendrán una duración de 30 años y exigirán cánones mensuales de entre $23 millones y más de $48 millones, según el establecimiento.

Fuente: Nexofin

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