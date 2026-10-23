Chapadmalal cambia de rumbo: el Gobierno definió cuál será el nuevo destino de sus históricos hoteles

El Gobierno nacional abrió un concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, cerrado desde principios de 2025.

Los tres restantes serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata para actividades académicas, investigación y alojamiento estudiantil.

La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), recibirá ofertas hasta el 27 de noviembre.

Los interesados podrán presentarse por hotel o por el conjunto. Las concesiones tendrán una duración de 30 años y exigirán cánones mensuales de entre $23 millones y más de $48 millones, según el establecimiento.

Fuente: Nexofin