Franco Colapinto cambió el diseño de su casco para el GP de Austin con un guiño especial a la Argentina

Franco Colapinto presentó el casco que utilizará en el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos. El piloto argentino renovó su diseño con varios detalles que representan al país, en la previa del inicio de la gira americana de la Fórmula 1.

La nueva imagen combina una base blanca con un marcado protagonismo del amarillo, acompañado por franjas celestes y blancas. Además, el número 43 aparece destacado en la parte superior y en los laterales, mientras que su nombre también forma parte de la decoración.

El casco incluye distintos símbolos argentinos, entre ellos la bandera nacional y el Sol de Mayo. También tiene un guiño a Boca Juniors, el club del que es hincha el piloto bonaerense, mediante una referencia al número que identifica a los futbolistas del equipo.

A través de las redes sociales de Alpine, Colapinto mostró los detalles de su nuevo diseño y explicó el significado de los elementos elegidos. El argentino expresó su deseo de que esta imagen especial lo acompañe con buenos resultados durante las próximas carreras del campeonato.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. El trazado tiene 5,513 kilómetros, cuenta con 20 curvas y la carrera principal está prevista a 56 vueltas. Entre sus sectores más destacados se encuentra la subida hacia la primera curva, una zona exigente que suele ofrecer oportunidades de adelantamiento.