GP de Austin: Colapinto finalizó 17° en la primera práctica libre y fue penalizado para la carrera del domingo

Regresó la actividad en la Fórmula 1 con el inicio de la gira americana: este viernes comenzó el Gran Premio de Austin con la primera de las dos prácticas libres que tendrá la jornada.

Franco Colapinto no comenzó de la mejor con Alpine, terminó en la posición 17 ° y esa no es la peor noticia: el domingo en la carrera principal deberá cumplir una penalización de 10 posiciones en el Circuito de las Américas.

Alpine realizó modificaciones para la carrera que se desarrollará en Estados Unidos. El cambio en la unidad de control electrónico del monoplaza del piloto argentino, (la cuarta unidad utilizada en la temporada), superó el límite reglamentario máximo que es de tres y por eso la sanción.

Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión con un tiempo de 1:36.052 en el inicio del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. El de Ferrari figuró por delante de Max Verstappen y Lando Norris.

P17 PARA COLAPINTO Franco probó su Alpine y quedó en esa posición en la FP1 del #USGP. Además, fue sancionado por realizar por cuarta vez en la temporada un cambio en la unidad de control de electrónica. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/D39sl3s3ee — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 23, 2026

Cronograma de actividades

Sin dudas las expectativas cambiaron para el piloto argentino de cara al Gran Premio de Austin, a sabiendas que a la posición que clasifique este sábado, deberá restarle 10 casilleros por la penalización sufrida.

Desde las 18.00 horas de este viernes la segunda práctica libre de la jornada. El sábado 14.30 horas la última sesión libre, por la tarde desde las 18.00 la clasificación y el domingo a las 17.00 la carrera principal.