Javier Milei recibe a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de las diferencias por la ley sobre Malvinas

El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 11 en la Casa Rosada a una delegación estadounidense encabezada por subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un encuentro atravesado por las diferencias en torno a la iniciativa argentina sobre la explotación de recursos naturales en Malvinas.

El proyecto establece sanciones para las compañías que operen en las islas sin autorización del país. Tras reunirse ayer con el canciller Pablo Quirno, Landau reconoció la inquietud de empresas estadounidenses, pero afirmó que Washington respetará el tratamiento de la propuesta en el Congreso argentino.

La iniciativa, presentada en septiembre, todavía está sujeta a negociaciones con bloques aliados por artículos vinculados con seguridad, defensa e inteligencia. Pese a las diferencias, el Gobierno sostiene que seguirá adelante con su tratamiento.

Fuente: Nexofin