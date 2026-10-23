La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso después de 15 años

El fútbol argentino tendrá una modificación importante a partir de la próxima temporada. La AFA confirmó el regreso de las promociones en las categorías del Ascenso, una modalidad que dejó de utilizarse hace 15 años y que volverá a definir la suerte de distintos equipos en la lucha por subir de división o evitar el descenso.

La decisión se tomó durante la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad, encabezada por Claudio Tapia. El nuevo sistema comenzará a implementarse en 2027 y alcanzará a la Primera Nacional y las categorías inferiores, aunque no incluirá a la Liga Profesional, que mantendrá su esquema actual.

Cómo será el nuevo sistema de promociones

En la Primera Nacional, los dos últimos equipos de cada zona descenderán directamente. Por su parte, el antepenúltimo de los clubes directamente afiliados a la AFA disputará una promoción contra un equipo de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados se enfrentará con un representante del Federal A.

El formato también tendrá modificaciones en la Primera B y la Primera C, donde habrá promociones tanto para definir ascensos como descensos, además de los movimientos directos que ya contempla cada categoría.

De esta manera, los equipos tendrán una instancia adicional para luchar por la permanencia o conseguir el salto de división, en una medida que recupera un sistema histórico del fútbol argentino.

Las promociones se disputaron entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. En aquel entonces, las series se jugaban a dos partidos y el equipo que buscaba mantener la categoría tenía la ventaja de definir como local y conservar su lugar en caso de empate en el resultado global.

Durante ese período hubo cruces memorables, como la victoria de Racing ante Belgrano en 2008 y la de San Lorenzo frente a Instituto en 2012. Sin embargo, el antecedente más recordado fue el descenso de River ante Belgrano en 2011.