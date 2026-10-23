Victoria Villarruel criticó el tratamiento oficialista de la Ley Malvinas con una noticia desmentida por el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel reavivó los cruces internos en La Libertad Avanza tras el congelamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La titular del Senado marcó distancia respecto a las decisiones en la Cámara de Diputados.

La controversia escaló luego de trascender reparos expresados por el subsecretario estadounidense Christopher Landau al Gobierno nacional. Ante un comentario en la red social X, la funcionaria reaccionó tajantemente afirmando: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio”.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo desmintió la parálisis del proyecto legislativo calificando las publicaciones periodísticas como fake news. Paralelamente, la figura oficial difundió imágenes de encuentros con funcionarios de Estados Unidos junto al canciller Pablo Quirno.

Fuente: Nexofin