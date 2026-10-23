Viral: la explosiva editorial de un periodista brasileño contra Paquetá tras la eliminación del Flamengo

En Argentina nos tomamos el fútbol de una manera muy particular… pero al parecer en Brasil también lo sienten con la misma pasión. En las últimas horas se hizo viral una explosiva editorial de un periodista brasileño contra Lucas Paquetá.

La eliminación del último campeón en manos de Estudiantes de La Plata aún da que hablar en el gigante sudamericano y los principales apuntados son Paquetá y Jorginho, dos que erraron en la tanda.

Thiago Asmar, conocido como Pilhado en las redes sociales, destrozó al jugador de la Selección de Brasil: “Paquetá no vale 42 millones de euros. ¿Paquetá costó 42 millones de euros para errar un gol con la portería vacía, en la Supercopa contra Corinthians, y para patear un penalti más miserable que los bailes que hace?”

“Un penalti que estuvo a la altura de los bailes de Paquetá”, sigue el ex periodista de TV Globo, reconocido hincha del Mengão, cansado de los festejos del ex West Ham.

Uno de los fragmentos más efusivos contra Paquetá: “Voy a repetir una frase que dije hace tiempo: ¡me importan un carajo los bailes de Paquetá! No me interesa si va a hacer así con el dedito, con el hombrito, con el bracito. ¡Jugá al fútbol! ¡Jugá en serio!”

o dia todo com esse vídeo na cabeça vai se fuder lucas paqueta pic.twitter.com/iD4f5MhkZ5 — dudinha (@DudinhaMorei) October 23, 2026

Pilhado también nombro a Jorginho, aunque aclaró sobre el ex Chelsea y la Selección de Italia que “él tiene crédito”; no como Paquetá, el jugador “más caro” de la historia del club.