Crimen en Retiro: encontraron muerta a una joven de 27 años tras una presunta cita sexual

Conmoción en el barrio porteño de Retiro. Una joven de 27 años fue encontrada muerta en su departamento, ubicado en Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Su amiga fue quien encontró el cuerpo de la víctima tras ingresar a casa de esta con ayuda de un cerrajero, debido a que la joven no respondía los reiterados mensajes que la primera le mandaba.

La mujer asesinada trabajaría como acompañante, según informó TN. Su cadaver apareció acostado debajo de la cama y tapado con una sábana.

Según las primeras informaciones de la Policía, no había signos de violencia física, manchas de sangre y desorden en la habitación. Tampoco se detectaron puertas forzadas en el ingreso al departamento, que era utilizado para alquiler temporario y encuentros.

Fuente: Nexofin