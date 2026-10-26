La victoria de Lula desata un derrumbe de los mercados brasileños y golpea a empresas de la región

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva desencadenó una fuerte reacción en los mercados financieros de Brasil.

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el fondo cotizado EWZ, que sigue la evolución de las principales acciones brasileñas, llegó a perder un 26,74%, mientras que el real se depreciaba más del 10% en el mercado de futuros.

La caída alcanzó a compañías de distintos sectores, entre ellas Nubank, Mercado Libre, bancos y Petrobras. El movimiento revirtió el optimismo que había impulsado las cotizaciones después de la primera vuelta, cuando parte del mercado apostaba por una victoria de Flávio Bolsonaro.

Fuente: Nexofin