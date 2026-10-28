Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Según confirmaron fuentes judiciales, el cuerpo de la docente desaparecida en Esquina, Corrientes, fue hallado este miércoles a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, en donde trabajaba y vivía.

Luego de una intensa búsqueda en la zona, la policía local encontró el cuerpo de Nancy Godoy, en el paraje El Malezal, en la localidad de Esquina.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes dictó la prisión preventiva para cinco personas del entorno de la estancia, imputadas por la desaparición de la docente y ahora el posible homicidio.

Fuente: Nexofin