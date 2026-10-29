Dos tenistas profesionales y una bailarina: los rumores de un triángulo amoroso lleno de polémica

Son gajes de la fama y de la exposición que combina ser un deportista profesional de alto rendimiento, en donde la vida privada muchas veces está puesta en peligro por los distintos movimientos que se dan.

En Italia el prestigioso portal, Corriere dello Sport, habla de un posible triángulo amoroso que salpicó la polémica entre dos tenistas italianos que posaron sus ojos en una exitosa bailarina, modelo e influencer de 23 años del mismo país que ambos.

Se llama Vanessa Bellini y tuvo un romance hace un tiempo con Matteo Berrettini. Ahora según indicó el medio deportivo, Lorenzo Musetti sería la otra figura del deporte italiano que la cautivó, haciendo madurar una tensión entre dos viejos conocidos de la profesión.

De hecho se conoció que ambos dejaron de seguir mutuamente en Instagram, agregando a un capítulo más a este historia que tiene una especia de sentencia confirmada y vinculada estrictamente a lo deportivo.

Italia defenderá el título de Copa Davis en el Final 8 con Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli y Andrea Vavassori en el equipo. “Como siempre, estas convocatorias se basan en el ranking actual”, declaró el capitán del equipo. Según un artículo del medio Eurosport Italia, la decisión también podría buscar evitar nuevos roces dentro del vestuario.