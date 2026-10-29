El FMI recomendó al gobierno de Milei acumular más reservas ante el salto del riesgo país

El Fondo Monetario Internacional (FMI), le recomendó al gobierno de Javier Milei que extienda su plan de estabilización hacia otros sectores y que refuerce las reservas del Banco Central (BCRA), para evitar sobresaltos en medio de la escalada del riesgo país que supera los 750 puntos.

La recomendación llegó por parte de la vocera del Fondo, Julie Kozack, luego de que se anunciara la aprobación de la tercera revisión del programa acordado con la gestión libertaria por el último préstamo de 20.000 dólares.

“Se alcanzaron entendimientos con las autoridades sobre un paquete balanceado que se centra en tres pilares clave: apoyar la desinflación continuada; fortalecer la resiliencia de Argentina; y mejorar el crecimiento en el país”, dijo la funcionaria del organismo.

Fuente: Nexofin