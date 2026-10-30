Brasil citó a la representante diplomática argentina para que dé explicaciones por la fuga de Bolsonaro

Tras confirmarse que el gobierno de Javier Milei brindó asistencia al excandidato a presiente de Brasil, Flavio Bolsonaro, para huir hacia los Estados Unidos, desde la gestión de Lula da Silva, solicitaron explicaciones en el ámbito diplomático.

Por ello, la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, fue convocada por las autoridades de la cancillería brasileña para que brinde información certera sobre los movimientos del senador liberal en Argentina.

Vale aclarar que Cortés es la máxima autoridad diplomática del gobierno libertario en Brasil, luego de que el Presidente retirara al Embajador por su enojo con Lula. Por eso, será la encargada de aclarar lo ocurrido con la fuga de Bolsonaro.

Fuente: Nexofin