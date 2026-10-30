El homenaje de los clubes argentinos a Diego Maradona por su cumpleaños

El recuerdo de Diego Maradona sigue más vigente que nunca. Este viernes, el ídolo argentino cumpliría 66 años y, aunque su ausencia se siente cada vez más, recibió numerosas muestras de cariño desde distintos rincones del país.

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida 💙💛💙 pic.twitter.com/kd2WjP348I — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026

Como sucede en cada aniversario de su nacimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al Diez. Los clubes del fútbol argentino no quisieron dejar pasar la fecha y compartieron publicaciones para recordar su figura.

Por tu respeto y admiración hacia Independiente. Por tu fútbol. Por todo lo que nos diste a los argentinos. Siempre estarás presente en los corazones rojos ♥️ ¡Feliz cumpleaños, Diego! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/786x6UTOrC — C. A. Independiente (@Independiente) October 30, 2026

A través de sus cuentas oficiales, las instituciones le dedicaron emotivas palabras y distintas imágenes que reflejaron el vínculo especial que mantienen con Maradona. Su historia con el fútbol argentino dejó una huella que trasciende camisetas y rivalidades.

Diego Armando Maradona.

En Racing. O sea, en el ojo de

la inolvidable

Daniela D’Adamo. Y en su vida

y en la tuya y en la nuestra.

Que, en última instancia, o en primera,

en este día

y cada día,

es lo que nos va a hacer querer

para siempre

al hombre

que

nos hizo el pueblo… pic.twitter.com/9kwqbgRIBW — Racing Club (@RacingClub) October 30, 2026

De esta manera, el cumpleaños de Diego volvió a reunir a todo el fútbol nacional alrededor de una misma figura. A pesar del paso del tiempo, su legado permanece intacto y el cariño por el campeón del mundo continúa presente en cada homenaje.

Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos. Feliz cumple, Pelu ❤️🖤 pic.twitter.com/2hITpACRzO — Newell’s Old Boys (@Newells) October 30, 2026

Con admiración, respeto y amor eterno ✍🏼 Feliz cumpleaños, Diego 💙 pic.twitter.com/prP8Sv56VX — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 30, 2026