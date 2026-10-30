Viernes, 30 de octubre 2026

El homenaje de los clubes argentinos a Diego Maradona por su cumpleaños

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El recuerdo de Diego Maradona sigue más vigente que nunca. Este viernes, el ídolo argentino cumpliría 66 años y, aunque su ausencia se siente cada vez más, recibió numerosas muestras de cariño desde distintos rincones del país.

Como sucede en cada aniversario de su nacimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al Diez. Los clubes del fútbol argentino no quisieron dejar pasar la fecha y compartieron publicaciones para recordar su figura.

A través de sus cuentas oficiales, las instituciones le dedicaron emotivas palabras y distintas imágenes que reflejaron el vínculo especial que mantienen con Maradona. Su historia con el fútbol argentino dejó una huella que trasciende camisetas y rivalidades.

De esta manera, el cumpleaños de Diego volvió a reunir a todo el fútbol nacional alrededor de una misma figura. A pesar del paso del tiempo, su legado permanece intacto y el cariño por el campeón del mundo continúa presente en cada homenaje.

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