¿Llueve en el Superclásico?: el pronóstico del tiempo para Boca-River en la Bombonera

Si algo le faltaba al Boca vs. River que se avecina es la lluvia. El pronóstico del tiempo informa que pueden existir precipitaciones este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente a la hora del Superclásico el domingo.

El partido será a las 15.00 horas en la Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la penúltima de la primera fase previa a los playoffs.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada del 1 de noviembre se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23. Pero el dato más importante es la probabilidad de precipitaciones para el encuentro en el Alberto J. Armando, que se ubicará entre el 40 % y el 70 % en esa franja.

Boca llega peleando en todos los frentes y frente a su rival puede dar un paso al frente por el título de la tabla anual. Capitaneado por su máxima figura, Leandro Paredes, el Xeneize camina con la firmeza de saberse más equipo que su rival.

River, en cambio, se ha encargado de salpicar la cancha en la previa con declaraciones de su presidente: “Entendemos la preocupación del hincha de River respecto a los arbitrajes”. Di Carlo jugó fuerte ante los medios: “Nosotros estamos en ‘guardia alta’ hace más de una década. No es nuevo, sabemos cómo administrarlo y lo que tiene que acompañar es el fútbol de River”.