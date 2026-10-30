Visita de León XIV a Luján: alquilar una casa por tres días puede costar hasta US$10.000

La visita de León XIV a Luján generó un fuerte movimiento en el mercado de alojamientos de la ciudad. A pocos días de su llegada, conseguir un lugar donde dormir se volvió cada vez más difícil y los precios de las opciones disponibles muestran valores muy por encima de los habituales.

Según datos de la Municipalidad de Luján, la ocupación hotelera supera el 90%. A esto se suma la oferta de casas, departamentos y habitaciones que comenzó a circular a través de plataformas de alquiler temporario y redes sociales.

Los valores varían considerablemente según la ubicación y el tipo de alojamiento. Para una estadía de dos noches para dos adultos, en Airbnb se encuentran habitaciones privadas desde $183.600 hasta $16,8 millones, mientras que los alojamientos completos parten de un valor similar y llegan a aproximadamente $37,7 millones.

En Booking, en tanto, las habitaciones aparecen desde $234.000 y alcanzan los $21,2 millones. Para alojamientos completos, los precios van desde $364.000 hasta $48,5 millones.

Fuente: Nexofin