Binance anunció que comenzó a habilitar los retiros de dinero tras el ciberataque

La empresa de intercambio de criptomonedas, Binance, anunció este domingo que rehabilitó el retiro de dinero tras el ciberataque que sufrió esta semana en la cual piratas informáticos asociados, según el FBI a Corea del Norte, afectaron la suma de USD 6.300 millones en activos criptofinancieros.

En un comunicado, la compañía detalló que la primera fase de retiros se realizó entre las 3 y 6 de la mañana hora argentina.

Asimismo, expresó que “restablecer el acceso de los usuarios a sus fondos es una prioridad, y lo estamos haciendo de manera controlada para que sea seguro”.

Fuente: Nexofin