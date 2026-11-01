El Gobierno designó a un investigador del Conicet como nuevo subsecretario de Ciencia

El Gobierno de Javier Milei designó este sábado a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la escandalosa salida de Carlos Lencina de dicho puesto, ya que el exfuncionario denunció malos tratos por parte de su jefa y titular de la cartera, Alejandra Baravalle.

Así, el nuevo subencargado del área será, según La Nación, Ricardo Hernando Crespo, una elección de Baravalle para ocupar el cargo vacante.

Desde el Gobierno de Javier Milei indicaron que Crespo es investigador del Conicet y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, además de haber egresado como licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina y conseguido un titulo de doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo así como de Economía y Negocios en la Universidad de Ansterdam.

Ricardo Crespo cuenta con un marcado perfil academicista, pues según la Casa Rosada “fue vicerrector de investigación y de asuntos académicos de la Universidad Austral y cuenta con una extensa trayectoria en docencia, investigación y gestión universitaria”.

Fuente: Nexofin