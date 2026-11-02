Defensa y Justicia vs Independiente: hora, TV y posibles formaciones

Defensa y Justicia e Independiente se enfrentarán este domingo a partir de las 19 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en el marco de la décimo quinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto local llega a este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado de forma anticipada su pasaje a los octavos de final del certamen, buscando cerrar la fase regular con un triunfo ante su gente que le permita mantener su buen presente futbolístico.

El elenco conducido por Julio Vaccari arriba motivado tras superar a Talleres en Córdoba, un resultado clave que no solo confirmó su presencia en los playoffs, sino que lo ubicó en el undécimo puesto de la tabla acumulada. Con esta cosecha de unidades, el Halcón logró posicionarse en la pelea directa por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, cumpliendo con la meta trazada por el cuerpo técnico tras remontar una importante distancia en el puntaje general.

Por su parte, el conjunto de Avellaneda afronta el duelo en Florencio Varela con la urgencia de reponerse del traspié sufrido la jornada pasada frente a Boca Juniors. Ubicado en el octavo escalón de la Zona A, el Rojo —que contará con el respaldo de aproximadamente 2.500 simpatizantes en la cabecera visitante— requiere un triunfo que encarrile de forma definitiva su pasaje a las instancias decisivas del torneo.

Hora: 19:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.