Primera Nacional: Chacarita logró la permanencia y condenó a Nueva Chicago

La dramática definición por la permanencia en la Primera Nacional tuvo un epílogo determinante en San Martín, donde Chacarita Juniors se impuso por 2-0 frente a Nueva Chicago en un choque directo por la salvación. Con este resultado, el conjunto local aseguró su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que el elenco de Mataderos consumó la pérdida de la división tras una jornada decisiva.

🔥 ¡MELÉNDEZ ABRIÓ EL ARCO! ⚽️ Maximiliano Meléndez puso el 1-0 para @ChacaOficial frente a @NuevaChicago 📲 Lo vivís en #LPFPlay pic.twitter.com/Jb9gY6QThK — LPF Play (@LPFPlay) November 2, 2026

El encuentro se encarriló a favor del equipo funebrero gracias a la aparición de Maximiliano Meléndez, quien estableció la apertura del tanteador a los 51 minutos de juego tras culminar una destacada acción colectiva. 5 minutos más tarde, Nicolás Pantaleone decretó el resultado final mediante un certero cabezazo derivado de un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo.

El tropiezo dejó sin margen al cuadro de Mataderos, que además sufrió por la paridad sin goles entre Patronato y Atlético de Rafaela, un punto que le permitió a la escuadra de Entre Ríos superar su ubicación en la tabla general y garantizar su salvación. De esta manera, quedó sellado el mapa final de descensos a la tercera división, con la pérdida de la categoría para Acassuso y San Miguel en la Zona A, acompañados por la escuadra verdinegra y Güemes de Santiago del Estero en la Zona B.