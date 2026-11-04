Lionel Scaloni definió los convocados de la Selección Argentina y hay varias sorpresas

La Selección Argentina ya tiene a sus elegidos para afrontar la última doble fecha FIFA del año. Lionel Scaloni anunció la lista de 28 convocados para los encuentros amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, en una nómina que marca el inicio de una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi y que presenta varias novedades.

Novedades en la lista

Entre los nombres más destacados aparece Aaron Anselmino, quien recibió su primera citación a la Mayor. El defensor del Chelsea, surgido de Boca, tendrá la oportunidad de comenzar a ganarse un lugar en el equipo nacional. También fue convocado Mariano Troilo, zaguero del Parma que vuelve a estar en consideración del cuerpo técnico.

Una de las principales sorpresas es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River no había formado parte de la convocatoria anterior y ahora volverá a vestir la camiseta albiceleste en los compromisos de noviembre.

Además, Scaloni incluyó a Máximo Perrone, mediocampista del Como, entre los elegidos para afrontar los últimos encuentros del calendario. Por otra parte, Emiliano Martínez también figura en la nómina pese a la fractura de mandíbula que sufrió recientemente.

Las ausencias que llamaron la atención

La lista también presenta bajas importantes. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron afuera por decisión técnica, mientras que Lautaro Martínez y Cristian Romero no fueron convocados debido a sus respectivas lesiones.

Leandro Paredes y Nahuel Molina tampoco estarán disponibles para los amistosos de noviembre. Ambos futbolistas quedaron afuera de la convocatoria de Lionel Scaloni debido a que deben cumplir una suspensión.

Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y cerrará el año ante Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.