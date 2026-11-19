La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que el juez federal Daniel Rafecas quede a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada con la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Por unanimidad, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había otorgado la competencia al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

El máximo tribunal hizo lugar al planteo del fiscal general Mario Villar, respaldado por el procurador general interino Eduardo Casal, quienes habían cuestionado el traslado de la causa a Campana.

Fuente: Nexofin