El Gran Premio de Las Vegas tuvo un comienzo complicado por las condiciones climáticas, con una intensa lluvia que limitó la actividad en pista durante la primera jornada. Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, apenas pudieron salir a girar en los últimos minutos de la primera práctica libre, en la que completaron una vuelta cada uno.

La situación tampoco mejoró demasiado para el inicio de la segunda sesión, que se desarrolló con el asfalto húmedo. Sin embargo, ambos pilotos de la escudería francesa aprovecharon los últimos 25 minutos para salir a pista y comenzar a trabajar con sus monoplazas. En ese contexto, el argentino consiguió cerrar una vuelta competitiva y se metió entre los diez mejores.

Mismo error en la misma curva… Los Alpine de Colapinto y Gasly tuvieron un inconveniente similar en Las Vegas. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/iujI5udisr — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Colapinto registró un tiempo de 1m49s229 que le permitió finalizar en la novena posición, a 1s957 del británico George Russell, quien se quedó con el primer lugar tras marcar 1m47s272. Gasly, por su parte, tuvo un cierre destacado y terminó segundo con un crono de 1m47s343, apenas 71 milésimas por detrás del piloto de Mercedes.

El circuito callejero de Las Vegas cuenta con 6,2 kilómetros de extensión y 17 curvas, con un recorrido que atraviesa algunos de los principales atractivos de la ciudad, como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Por sus características y las velocidades que alcanzan los monoplazas, el trazado presenta similitudes con Monza, conocido como el Templo de la Velocidad, y promete un espectáculo con múltiples oportunidades de adelantamiento.

El Gran Premio se disputa durante la noche debido a las elevadas temperaturas que se registran en Las Vegas durante el día. La actividad continuará con la última práctica libre, en la que Colapinto y Alpine buscarán aprovechar el tiempo en pista para preparar la clasificación y encontrar mejores sensaciones de cara al resto del fin de semana.