A horas de la final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes sabe que vino para esto y que se juega todo con Boca. El capitán fue a la conferencia de prensa oficial junto con el Vasco Arruabarrena y brindó declaraciones:

“Estoy con las mismas ganas, entusiasmo y sensaciones, viví mi carrera de la misma manera y tiene el plus que estoy en mi club y en el club que soy hincha y es muy especial. Esta es una final, con título de por medio, y seguramente será el más importante, sin dudas desde mi regreso”.

Boca, además, tiene la presión de cortar una racha de 17 años sin títulos internacionales. Viene de caer en las últimas tres finales de Libertadores, y esta Sudamericana aparece como una gran oportunidad para comenzar un camino de cara al 2027.

Paredes, que jugó finales del Mundo y de América con la Selección Argentina, reconoció que esta tiene algo especial: “He jugado finales importantes pero esta es especial, soy hincha de este club y soñé jugar finales internacionales con este club y poder hacerlo y vivirlo es una alegría muy grande y trataré de disfrutarlo al máximo”.

La confianza futbolística y mental del grupo, claves para el líder del mediocampo Xeneize: “Me acostumbré en el futbol argentino a que jueguen duro contra mí, pero tengo compañeros que son inteligentes que saben cuando me hacen marca personal, saben moverse y son importantes y eso me dejan tranquilo, haré lo mejor posible para ayudar a mis compañeros y a mi club para dar una alegría”.

Y un deseo para cerrar un gran segundo semestre luego de la eliminación en fase de grupos de la Libertadores ante la Católica: “Merecemos una alegría porque trabajamos todo el año para conseguir cosas importantes, sufrimos el golpe de quedar afuera de Libertadores pero el grupo se levantó, trabajó, peleamos cosas importantes y por ese lado se merece cosas importantes, porque son buena gente, un grupo que sabe lo que quiere y es importante, agradezco a cada uno de mis compañeros porque hicieron un enorme esfuerzo para llegar hasta acá”.

«Hemos conseguido un título, estamos en dos finales, estamos muy cerca de conseguir cosas muy importantes. Era uno de los objetivos cuando volví» Paredes sobre el fin de año de Boca 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/97VlT133sq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Paredes vs. el periodismo de espectáculos

El futbolista de Boca se refirió a las noticias que salieron desde la farándula argentina en la previa de la final: “Me influye muy poco lo que se hable, sabía antes de venir que iba a pasar lo que pasa, lamentablemente es parte de de esto, pero estoy con mucha tranquilidad, felicidad y la ilusión intacta de dar una alegría mañana”.

A Paredes se lo vinculó con la China Suárez en los momentos que se rumoreaba que estaba comenzando una relación con Mauro Icardi, su ex compañero en el París Saint-Germain.