El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) en reconocimiento a su posicionamiento contra el antisemitismo y su apoyo al Estado de Israel. El acto se realizó en la sede de la AMIA y estuvo encabezado por el presidente de la organización, Yaakov Hagoel, quien le entregó el reconocimiento.

En su discurso, el mandatario recordó que el día del atentado contra la mutual judía podría haber estado en el lugar. “Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA”, afirmó, en referencia al ataque del 18 de julio de 1994.

Milei sostuvo que el homenaje representa una responsabilidad que asumirá durante el resto de su mandato y aseguró que el Gobierno acompañará a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia. También defendió la política oficial frente al terrorismo y afirmó: “Frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias”.

Fuente: Nexofin