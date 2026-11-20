Con 47 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La medida modifica el procedimiento para registrar invenciones en el exterior y plantea un interrogante sobre el futuro del mercado farmacéutico: cómo podría afectar la competencia entre los medicamentos originales y sus alternativas genéricas.

El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite presentar una sola solicitud para iniciar el trámite de protección de una invención en distintos países. Además, amplía de 12 a 30 meses el plazo para decidir en qué mercados se buscará una patente.

Sin embargo, la adhesión no significa que una invención obtenga protección automática en todos los países. En Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la decisión final. La autorización de la ANMAT también continuará siendo obligatoria para comercializar medicamentos.

Fuente: Nexofin