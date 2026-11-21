El interés por comprar una vivienda volvió a crecer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque los presupuestos siguen concentrados en propiedades de menor valor. Según el último relevamiento de Zonaprop, publicado por TN, el 68% de las búsquedas para comprar apunta a inmuebles de hasta US$175.000, mientras que los PH se posicionan como una de las tipologías más demandadas.

El informe muestra que las consultas para comprar representaron el 48% del total en octubre, frente al 39% registrado en enero. El alquiler tradicional todavía concentra el 49%, pero la demanda de compra ya supera el promedio histórico de la plataforma, que se ubica en el 38%.

En cuanto a los valores, el 35% de las consultas corresponde a propiedades de menos de US100.000 y otro 33% busca unidad desde entre US100.000 y US$175.000. Los inmuebles de mayor precio reúnen una proporción considerablemente menor de interesados.

Fuente: Nexofin