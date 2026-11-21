Paolo Bulgari, el dueño de la compañía joyera que lleva su apellido y se volvió en una insignia del lujo mundial, falleció este sábado a la edad de 89 años. La noticia la comunicaron sus familiares en las redes sociales.

Su familia lo recordó con una foto en blanco y negro en Instagram, plataforma en la que lo evocaron como “una figura extraordinaria” caracterizada por “su profunda humanidad y talento”, y como “un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo”.

El comunicado afirma que “falleció el joyero más grande de nuestro tiempo”, en relación a Bulgari. El funeral se realizará, según este mensaje, y TN, el lunes 23 de noviembre a las 11 en la Basílica de la Santa Croce, Roma.

Fuente: Nexofin