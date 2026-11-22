Sábado a la tarde noche en un horario central para Argentina como no sucedía hace varias finales en Sudamérica -debido a la diferencia horaria con Colombia y el calor en Barranquilla-.
Fue un coctel explosivo para los memes del Boca campeón de la Copa Sudamericana, que se impuso de principio a fin contra un débil Atlético Mineiro.
Davoo Xeneize, La Cobra y Juan Martín Del Potro fueron algunos de los famosos que apoyaron a Boca en el estadio y fueron mencionados en las redes. Pero el más requerido fue Leandro Paredes, sobre todo por haberse descompensado en una entrevista.
Todos festejando que Boca salio Campeon*
Paredes de la nada: pic.twitter.com/mmJcW0Vowk
— Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) November 22, 2026
Davo y la Cobra cuando se crucen con Villa pic.twitter.com/r5Bgul1OqP
— Nefa (@notne7a) November 22, 2026
— Lecco (@Leccocerosiete) November 21, 2026
LA MEMORIA MUSCULAR DE VILLA pic.twitter.com/iyMo8Zuz36
— ࣪ (@boculturista) November 22, 2026
Yo cuando entré a ver la comitente el viernes a la tarde pic.twitter.com/GqSTSyBOUV
— Gladiador Merval (@gladiadormerval) November 22, 2026
Buen día Boca pic.twitter.com/ovjPoFkNpy
— beemedobleve (@marpontiac) November 22, 2026
La vida de Lucho Cobayo desde que llegó el Vasco Arruabarrena pic.twitter.com/F7LTh9G73m
— AZZ (@azzenstream) November 22, 2026
POR RIQUELME
POR EL DIEGO
POR LA ÚLTIMA CON PELO pic.twitter.com/82Dd0xWnm0
— tobi (@ktobby_) November 22, 2026
Ahora el vasco va a poder estar contento un rato.
El vasco post partido: tenemos que volver ya mismo al hotel para que estos negros de mierda no se contagien clamidia antes de la medianoche.
— Lucas Upstein (@luupstein) November 22, 2026
Los hijos de puta de Atletico Mineiro: pic.twitter.com/709bUMi20b
— CORREA 32 (@Lau7iEDLP) November 21, 2026
BOLICHES QUE VOY A PISAR HOY pic.twitter.com/yG4SQlEZs9
— tom (@_santillantomas) November 22, 2026