Sábado a la tarde noche en un horario central para Argentina como no sucedía hace varias finales en Sudamérica -debido a la diferencia horaria con Colombia y el calor en Barranquilla-.

Fue un coctel explosivo para los memes del Boca campeón de la Copa Sudamericana, que se impuso de principio a fin contra un débil Atlético Mineiro.

Davoo Xeneize, La Cobra y Juan Martín Del Potro fueron algunos de los famosos que apoyaron a Boca en el estadio y fueron mencionados en las redes. Pero el más requerido fue Leandro Paredes, sobre todo por haberse descompensado en una entrevista.

Todos festejando que Boca salio Campeon* Paredes de la nada: pic.twitter.com/mmJcW0Vowk — Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) November 22, 2026

Davo y la Cobra cuando se crucen con Villa pic.twitter.com/r5Bgul1OqP — Nefa (@notne7a) November 22, 2026

LA MEMORIA MUSCULAR DE VILLA pic.twitter.com/iyMo8Zuz36 — ࣪ (@boculturista) November 22, 2026

Yo cuando entré a ver la comitente el viernes a la tarde pic.twitter.com/GqSTSyBOUV — Gladiador Merval (@gladiadormerval) November 22, 2026

La vida de Lucho Cobayo desde que llegó el Vasco Arruabarrena pic.twitter.com/F7LTh9G73m — AZZ (@azzenstream) November 22, 2026

POR RIQUELME

POR EL DIEGO

POR LA ÚLTIMA CON PELO pic.twitter.com/82Dd0xWnm0 — tobi (@ktobby_) November 22, 2026

Ahora el vasco va a poder estar contento un rato.

El vasco post partido: tenemos que volver ya mismo al hotel para que estos negros de mierda no se contagien clamidia antes de la medianoche. — Lucas Upstein (@luupstein) November 22, 2026

Los hijos de puta de Atletico Mineiro: pic.twitter.com/709bUMi20b — CORREA 32 (@Lau7iEDLP) November 21, 2026