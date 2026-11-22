La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Nacional, Victoria Villarruel, cuestionó al canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, al apuntar a presuntos gastos superfluos que tienen lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce el ex JP Morgan.

Respondiendo a interacciones con usuarios en X, Villarruel aludió al tema en el marco de una opinión vertida en relación a declaraciones que el canciller profirió en en el programa La Noche de Mirtha, según Perfil.

En la entrevista, el jefe de la política exterior libertaria había ensayado una justificación de la política económica del Gobierno, en la que mientras crece el sector primario con con la producción y exportación de energía, así como de granos y productos derivados de ellos, y provoca una limitada derrama en los servicios, la industria se achica con el cierre de empresas.

Fuente: Nexofin