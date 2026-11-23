La eliminación de Newell’s del Torneo Clausura 2026 dejó mucha bronca en Rosario. Después de caer por 4-2 frente a Gimnasia de La Plata en los octavos de final, uno de los máximos referentes de la institución salió al cruce del arbitraje de Nicolás Ramírez. Se trata de Maxi Rodríguez, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por las decisiones del juez.

El posteo de Maxi

El exmediocampista de la Selección Argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen del árbitro y un fuerte mensaje. “Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar, ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido”.

Luego, completó su descargo con otra frase que reflejó su indignación: “Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5. Ahora la figura de los partidos son los árbitros”.

La polémica actuación de Nicolás Ramírez

Uno de los principales focos de discusión estuvo en la continuidad de Germán Conti, quien cometió una infracción dentro del área cuando ya tenía una tarjeta amarilla. Los futbolistas de la Lepra reclamaron su expulsión, pero Ramírez decidió no mostrarle la segunda amonestación.

La situación se complicó todavía más durante el tiempo suplementario, cuando Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron expulsados. Con dos futbolistas menos, el equipo de Frank Kudelka no pudo sostener el resultado y terminó sufriendo la eliminación.