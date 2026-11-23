Una multitud de hinchas esperó a Boca hasta altas horas de la madrugada del lunes, para recibir al plantel campeón de la Copa Sudamericana 2026 que aterrizó en vuelo chárter en Ezeiza pasadas las 1.00 de la mañana.

Los jugadores se subieron a un micro descapotable ni bien se viajaron del avión, se dirigieron a las instalaciones del predio y antes de ingresar, el autobús se detuvo unos 15 minutos para el festejo multitudinario de los hinchas que se habían acercado con los jugadores.

En los cánticos hubo reconocimientos a resaltar además del típico “de la mano de Lea Paredes toda la vuelta vamos a dar”, se escuchó en varias oportunidades el “uruguayo, uruguayo” en referencia a Miguel Merentiel, un jugador especial para los hinchas de Boca que va camino a ser ídolo.

“Ruso, ruso” y “Blanco, Blanco” fueron los hits de la noche en referencia a las otras dos figuras que tiene el plantel del Vasco Arruabarrena como el goleador Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco.

Las dedicatorias para River durante los festejos de Boca en Ezeiza. https://t.co/mBa1NNiapP — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2026

También se acordaron de River…

La sequía internacional de 18 años se cortó en Barranquilla, por eso esta Sudamericana tiene un valor agregado para Boca que eliminó a tres conjuntos brasileños en fase finales luego de arrancar sufriendo con O’ Higgins en el repechaje.

“Un minuto de silencio…. para River que está muerto” se escuchó al unísono entre los jugadores que estaban en el micro y los hinchas. El plantel descansó en el predio y este lunes ya comenzaba la preparación para el partido del miércoles con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.