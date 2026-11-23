Un homenaje a destacar se dio ante 80.000 mil espectadores en el Stade France, en la previa del partido entre Francia y Los Pumas, por la última fecha de la fase regular del Nations Championship.

En la salida a la cancha los capitanes Antoine Dupont y Julián Montoya de ambos seleccionados salieron de la mano con Santiago, uno de los tres hijos de Federico Martín Aramburú; el ex jugador de la Selección Argentina que fue asesinado en 2022 en París.

El pequeño portó la camiseta número 13 que utlizaba su padre anteriormente. Desde las tribunas también se vio un respeto total, con un ensordecedor aplauso para quienes rendían tributo al ex jugador de rugby.

Familiares y allegados de Aramburú fueron testigos de la sentida ceremonia. Aramburú murió a los 42 años en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras recibir varios disparos en el bulevar Saint-Germain, en París. El hecho ocurrió después de una pelea en un bar del Barrio Latino, donde el ex rugbier se encontraba con Hegarty luego de asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo Seis Naciones.

En septiembre de este año el Tribunal de París condenó Loïk Le Priol a 26 años de prisión por ser el actor intelectual del asesinato al ex Pumas, a pesar de los 27 años que había pedido la fiscalía.