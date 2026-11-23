El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) instrumento de medición elaborado por la Universidad Di Tella, arrojó que en noviembre mejoró la ponderación sobre la gestión del Ejecutivo dirigido por el presidente Javier Milei en un 4,1% y se posicionó en los 2,04 puntos.

Se trata de un dato alentador para un Gobierno no peronista como el actual, pues a comparación de la última administración con dicho rasgo, la de Mauricio Macri (2015-2019), la gestión Milei, en su mes 35, tiene un 15,2% más de imagen.

A su vez, el Índice de Confianza en el Gobierno actual es un 71% mayor al de la gestión de Alberto Fernández en su mes 35, cuando ya se encontraba acuciado por la crisis económica causada por el cepo cambiario y la inflación.

Fuente: Nexofin