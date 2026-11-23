Los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta terminaron con momentos de tensión luego de que una explosión provocara un incendio en un local de comidas.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 22:30, en la zona de Centenario y Bogotá, partido de Quilmes, mientras se desarrollaba un espectáculo musical. Al menos siete personas resultaron heridas, una de ellas con quemaduras graves.

La detonación sorprendió a los vecinos que participaban de la celebración y obligó a interrumpir el show.

En videos difundidos en redes sociales se escucha al locutor del evento pedir que el público evacuara el predio, luego de advertir una gran llamarada en el fondo del lugar.

Fuente: Nexofin