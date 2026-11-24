El Gobierno nacional vuelve a reunir este martes a la mesa política con el objetivo de planificar estrategias que contribuyan a ampliar la base de votos parlamentarios en torno a la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esta misma semana, dichos proyectos tratados este jueves en el Congreso de la Nación argentina y constituyen una prioridad para el Ejecutivo. Asimismo, el oficialismo busca acercar posiciones con otras fuerzas políticas en torno a una legislación sobre ludopatía que la Iglesia considera una prioridad.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza la reunión de hoy. También estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y Eduardo “Lule” Menem, encargado de la relación con los gobernadores y formaciones aliadas o dialoguistas con el Gobierno.

Fuente: Nexofin